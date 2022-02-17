В столичном парке "Ынтымак-2" посажено 80 молодых сосен

В рамках шестимесячника по благоустройству и озеленению в парке "Ынтымак-2" озеленители заняты посадкой хвойных растений. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, 80 молодых сосен столице подарила одна из отечественных страховых компаний. Мастера и агрономы обеспечили всем необходимым инвентарем сотрудников компании.

Справка: Как представительница хвойных культур, сосна великолепно выглядит в любое время года, положительно влияет на воздух и хорошо сочетается с другими декоративными растениями. В этой хвойной культуре много фитонцидов, которые убивают грибки и бактерии, и эфирных масел. Последние окисляются кислородом и выделяют озон, полезный для дыхания, нервной системы и иммунитета.

Мэрия Бишкека убедительно просить бережно относится к растениям и уважать труд сотрудников городских служб.