В Сокулуке милиционеры вернули владельцу украденный скот

Оперативниками ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района задержаны подозреваемые в краже крупно-рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 12 февраля 2022 года в ОВД Сокулукского района с заявлением обратилась местная жительница села Романовка Т.С. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь на 12 февраля похитили у нее крупно-рогатый скот в количестве 3-х голов. Тем самым причинили материальный ущерб на общую сумму 190 000 сомов.

"Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступлений предусмотренных статьёй 205 (Кража) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий рамках проводимых рейдовых мероприятий "ВОР" сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны А.Я., 1990 года рождения и А.Р., 1996 года рождения.

При этом сообщаем, что подозреваемые совершив кражу скота, продали их в одном из рынков Иссык-Кульской области, где и был задержан один из подозреваемых.

В настоящее время украденный скот сотрудниками милиции найден и передан владельцу. Досудебное производство продолжается".