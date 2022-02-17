За последние месяцы столичная мэрия взыскала с арендаторов 27,5 млн сомов

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии города Бишкек продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности с арендаторов за пользование муниципальными объектами. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, за последние месяцы судебные органы удовлетворили в общей сложности девять исковых заявлений о взыскании задолженности с арендаторов в размере 27,5 млн. сомов.

Напомним, что данный департамент является уполномоченным органом мэрии города Бишкек по управлению и распоряжению движимым и недвижимым имуществом столицы, все неналоговые доходы от сдачи в аренду муниципальной собственности поступают в городской бюджет.

Мэрия столицы убедительно просить арендаторов своевременно вносить арендную плату за пользование муниципальным объектом. По любым вопросам можно обращаться в департамент по адресу: г. Бишкек, улица Чокморова 246, телефон: (0312) 45-41-13.