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Мигранты в Москве с утра до вечера стоят в очереди (фото)

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Мигранты из стран Центральной Азии, в том числе и из Кыргызстана, вынуждены в Москве с утра до вечера стоять в очереди, чтобы пройти медицинский осмотр. Соответствующую фотографию опубликовала на своей странице в соцсети Нурайым Идирисова.

По ее словам, количество мигрантов в очереди доходит до 6 тысяч человек.

"Только мигранты знают об этих всех затруднениях. Ни посольство, ни власти, судя по всему, не ведают обо всем этом. Россия ужесточила миграционное законодательство. Например, с 1 марта введены новые медицинские требования. В соответствии с этим через каждый месяц, три месяца и ежегодно необходимо проходить медосмотр", - написала она.


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URL: https://www.vb.kg/414210
Теги:
миграция, Москва
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