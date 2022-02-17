Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.60 - 97.00

В 2021 году наркоборцы Кыргызстана изъяли около 3 тонн различных наркотиков

166  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР подготовлен видеоролик о наиболее значимых мероприятиях, проведенных за 12 месяцев 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ролике отражены крупные операции по задержанию наркоторговцев и перекрытию наркоканалов, а также достижения в сфере международного взаимодействия и наркопрофилактики за 2021 год.

"За 12 месяцев службой выявлено 435 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято около 3 тонн наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, из них: опий – 29 кг 997 гр., героин – 9 кг 056 гр., гашиш – 225 кг 778 гр., марихуана – 285 кг 671 гр., растение каннабиса – 306 кг 697 гр., прекурсоры – 1 т 845 кг 500 гр., психотропные вещества – 19 кг 673 гр., солома каннабиса 171 кг 198 гр., другие наркотики – 73 кг 185 гр.

Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР просит граждан сообщать информацию фактах незаконного оборота наркотиков (местах продажи; лицах, занимающихся их сбытом; интернет-ресурсах, на которых размещены сведения о наркотических средствах) в дежурную часть.: + 996 312 66-02-44, +996 312 66-06-16,


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414214
Теги:
борьба, наркотики, Кыргызстан, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  