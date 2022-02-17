В 2021 году наркоборцы Кыргызстана изъяли около 3 тонн различных наркотиков

Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР подготовлен видеоролик о наиболее значимых мероприятиях, проведенных за 12 месяцев 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ролике отражены крупные операции по задержанию наркоторговцев и перекрытию наркоканалов, а также достижения в сфере международного взаимодействия и наркопрофилактики за 2021 год.

"За 12 месяцев службой выявлено 435 наркопреступлений, из незаконного оборота изъято около 3 тонн наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, из них: опий – 29 кг 997 гр., героин – 9 кг 056 гр., гашиш – 225 кг 778 гр., марихуана – 285 кг 671 гр., растение каннабиса – 306 кг 697 гр., прекурсоры – 1 т 845 кг 500 гр., психотропные вещества – 19 кг 673 гр., солома каннабиса 171 кг 198 гр., другие наркотики – 73 кг 185 гр.

Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР просит граждан сообщать информацию фактах незаконного оборота наркотиков (местах продажи; лицах, занимающихся их сбытом; интернет-ресурсах, на которых размещены сведения о наркотических средствах) в дежурную часть.: + 996 312 66-02-44, +996 312 66-06-16,