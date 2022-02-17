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Уровень воды Иссык-Куля снизился

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- Назгуль Абдыразакова
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Уровень воды Иссык-Куля снизился. Об этом сообщил пользователь соцсетей Erzhan Sulaiman Kaiyp.

Он снял видео в пансионате "Лазурный берег".

Почему мелеет Иссык-Куль, ранее объяснял руководитель Тянь–Шаньского центра Рысбек Сатылканов.

"Удивляться происходящему нет смысла. В последние три года в Кыргызстане выпадает мало осадков, стоит устойчивая жаркая погода, сильно тают ледники, почти вся поступающая с гор вода уходит на поливы. Так что перспективы восстановления Иссык–Куля более чем призрачные", - утверждал он.


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URL: https://www.vb.kg/414221
Теги:
вода, Иссык-Кульская область
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