Роскомнадзор подал в суд на журнал о поэзии за цитату с матерным словом из письма Тургенева. В переписке поэт написал слово "в******к" [ублюдок]. Об этом сообщает издание TJ.

Донское управление Роскомнадзора составило административный протокол на ростовский журнал о поэзии Prosodia из-за цитаты письма Ивана Тургенева к публицисту Александру Герцену, в котором присутствует матерное слово. Об этом рассказал главный редактор издания Владимир Козлов.

Поводом для обращения в суд стало цитирование в заметке о выходе поэтического сборника поэта 19-го века Степана Шевырева письма, которое Тургенев написал Герцену. В нём присутствует слово "в******к", которое в то время использовалось в значении "ублюдок" - то есть "внебрачный сын", согласно словарю Даля.

Однако слово "ублюдок" никогда не признавалось матерным, несмотря на то что содержит корень, запрещенный Роскомнадзором. Prosodia ни в коем случае не хотела бы сеять брань, но и охранять людей в возрасте 18+ от суждений классиков довольно странно. Ситуация забавная, но все очень серьезно. Страннее всего было бы теперь оказаться в роли мучеников режима.

Главный редактор литературного журнала Prosodia Козлов отметил, что редакция литературного журнала направляла объяснения в Роскомнадзор тремя разными способами. Однако в протоколе утверждается, что ведомство "не получило обратной связи от издания".

Главный редактор также добавил, что Prosodia работает для аудитории 18+, а маркировка об этом есть на сайте. По его словам, теперь изданию грозят "непосильные штрафы".