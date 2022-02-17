Глава Минэкономики рассказал, какой планируется сделать Баткенскую область

Министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев провел рабочую встречу с руководителями государственных, муниципальных местных органов власти Баткенской области, на которой была представлена Программа развития области с 2021 по 2035 годы и Дорожная карта по ее реализации. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики.
В совещании также приняли участие министр финансов КР Алмаз Бакетаев и Полномочный представитель Президента КР в Баткенской области Абдикарим Алимбаев.
Министр Данияр Амангельдиев обозначил основные стратегические направления развития Баткенской области, в том числе торгово-логистический потенциал, благоприятный инвестиционный климат, туристическую привлекательность. Было сказано о необходимости строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры, ирригационных сетей, формировании пространства с наиболее комфортными и безопасными условиями жизни для человека.
По словам Аменгельдиева, решением Кабмина для всех субьектов предпринимательства приграничных сел Баткенского, Лейлекского и Кадамжайского районов предусмотрен особый налоговый льготный режим.
"Поступило предложение о расширении перечня приграничных территорий Баткенской области, имеющих особый статус. Мы будем его изучать. В рамках Дорожной карты по реализации Программы развития Баткенской области предусмотрена реализация 30 основных инвестиционных проектов в сфере промышленности, энергетики, агропромышленного сектора, строительства ГЭСов, ТЛЦ, гостиниц, модернизации аэропорта в г.Исфана", - отметил он.
Министр обратил особое внимание на налоговые льготы, которые предоставлены налогоплательщикам Баткенской области для преференциальных видов промышленной деятельности, к которым относятся:
- все виды промышленного производства, основанные на инновационных технологиях;
- легкая и пищевая промышленности;
- энергетика;
- переработка сельскохозяйственной продукции;
- сборочное производство;
- экспортоориентированное производство.
Для этих видов деятельности предоставляются налоговые льготы:
- ставка подоходного налога для наемных работников 5%,
- освобождение от налога на прибыль, налога с продаж,
- по решению местных кенешей освобождение от уплаты налога на имущество 2 и 3 группы, от уплаты земельного налога.
В ходе рабочей поездки, также ожидаются выезды на предприятия области и обьекты в айыльных аймаках Баткенского и Лейлекского районов