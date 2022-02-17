Глава Минэкономики рассказал, какой планируется сделать Баткенскую область

Министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев провел рабочую встречу с руководителями государственных, муниципальных местных органов власти Баткенской области, на которой была представлена Программа развития области с 2021 по 2035 годы и Дорожная карта по ее реализации. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики.

В совещании также приняли участие министр финансов КР Алмаз Бакетаев и Полномочный представитель Президента КР в Баткенской области Абдикарим Алимбаев.

Министр Данияр Амангельдиев обозначил основные стратегические направления развития Баткенской области, в том числе торгово-логистический потенциал, благоприятный инвестиционный климат, туристическую привлекательность. Было сказано о необходимости строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры, ирригационных сетей, формировании пространства с наиболее комфортными и безопасными условиями жизни для человека.

По словам Аменгельдиева, решением Кабмина для всех субьектов предпринимательства приграничных сел Баткенского, Лейлекского и Кадамжайского районов предусмотрен особый налоговый льготный режим.

"Поступило предложение о расширении перечня приграничных территорий Баткенской области, имеющих особый статус. Мы будем его изучать. В рамках Дорожной карты по реализации Программы развития Баткенской области предусмотрена реализация 30 основных инвестиционных проектов в сфере промышленности, энергетики, агропромышленного сектора, строительства ГЭСов, ТЛЦ, гостиниц, модернизации аэропорта в г.Исфана", - отметил он.

Министр обратил особое внимание на налоговые льготы, которые предоставлены налогоплательщикам Баткенской области для преференциальных видов промышленной деятельности, к которым относятся:

- все виды промышленного производства, основанные на инновационных технологиях;

- легкая и пищевая промышленности;

- энергетика;

- переработка сельскохозяйственной продукции;

- сборочное производство;

- экспортоориентированное производство.

Для этих видов деятельности предоставляются налоговые льготы:

- ставка подоходного налога для наемных работников 5%,

- освобождение от налога на прибыль, налога с продаж,

- по решению местных кенешей освобождение от уплаты налога на имущество 2 и 3 группы, от уплаты земельного налога.

В ходе рабочей поездки, также ожидаются выезды на предприятия области и обьекты в айыльных аймаках Баткенского и Лейлекского районов