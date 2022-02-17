Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.60 - 97.00

Глава Минэкономики рассказал, какой планируется сделать Баткенскую область

122  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев провел рабочую встречу с руководителями государственных, муниципальных местных органов власти Баткенской области, на которой была представлена Программа развития области с 2021 по 2035 годы и Дорожная карта по ее реализации. Об этом сообщает пресс-служба минэкономики.

В совещании также приняли участие министр финансов КР Алмаз Бакетаев и Полномочный представитель Президента КР в Баткенской области Абдикарим Алимбаев.

Министр Данияр Амангельдиев обозначил основные стратегические направления развития Баткенской области, в том числе торгово-логистический потенциал, благоприятный инвестиционный климат, туристическую привлекательность. Было сказано о необходимости строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры, ирригационных сетей, формировании пространства с наиболее комфортными и безопасными условиями жизни для человека.

По словам Аменгельдиева, решением Кабмина для всех субьектов предпринимательства приграничных сел Баткенского, Лейлекского и Кадамжайского районов предусмотрен особый налоговый льготный режим.

"Поступило предложение о расширении перечня приграничных территорий Баткенской области, имеющих особый статус. Мы будем его изучать. В рамках Дорожной карты по реализации Программы развития Баткенской области предусмотрена реализация 30 основных инвестиционных проектов в сфере промышленности, энергетики, агропромышленного сектора, строительства ГЭСов, ТЛЦ, гостиниц, модернизации аэропорта в г.Исфана", - отметил он.

Министр обратил особое внимание на налоговые льготы, которые предоставлены налогоплательщикам Баткенской области для преференциальных видов промышленной деятельности, к которым относятся:

- все виды промышленного производства, основанные на инновационных технологиях;

- легкая и пищевая промышленности;

- энергетика;

- переработка сельскохозяйственной продукции;

- сборочное производство;

- экспортоориентированное производство.

Для этих видов деятельности предоставляются налоговые льготы:

- ставка подоходного налога для наемных работников 5%,

- освобождение от налога на прибыль, налога с продаж,

- по решению местных кенешей освобождение от уплаты налога на имущество 2 и 3 группы, от уплаты земельного налога.

В ходе рабочей поездки, также ожидаются выезды на предприятия области и обьекты в айыльных аймаках Баткенского и Лейлекского районов


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414233
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  