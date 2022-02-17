Власти Таиланда решили переименовать Бангкок в Крунг-Тхеп-Маха-Накхон

Королевский ученый совет Таиланда (ORST) объявил о смене официального названия Бангкока. Это название можно продолжать использовать в качестве неофициального. А на иностранных языках город будет звучать, как Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. В переводе это означает "Город ангелов, Великая столица". Об этом сообщает Bangkok Post.

Кабинет министров Таиланда одобрил проект об обновлении названий стран, территорий, административных зон и столиц. Название Крунг-Тхеп-Маха-Накхон вступит в силу после того, как его одобрит еще и специальный комитет, который также попросили рассмотреть замечания от Министерства иностранных дел.

Также ORST обновил в словаре международных географических названий написание других стран, чтобы они "соответствовали текущей ситуации". Королевство Непал, например, переименовано в Федеративную Демократическую Республику Непал.

Крунг-Тхеп-Маха-Накхон - тайское название столицы, тогда как Бангкок - английское. Официально оно было закреплено в 2001 году. Полное название города состоит из 168 символов, что считается самым длинным географическим названием: Крунг Теп Маха Накхон Амон Раттанакосин Маханиндра Аюттая Махадилок Пхоп Ноппарат Ратчатхани Буриром Удомратнивет Махасатан Амон Пиман Аватан Сатит Саккатхаттийя Висануккам Прасит.

Город ангелов, великий город, резиденция изумрудного Будды, неприступный город, великая столица мира, одаренная девятью старинными камнями, изобилующая огромными королевскими дворцами, напоминающими райское жилище, из которых правит олицетворение Бога, город, преподнесенный Индрой, построенный Виссанукамом. Именно так звучит перевод тайского названия Бангкока.