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В РФ депутаты потребовали запретить любое упоминание геев и ЛГБТ в СМИ

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В России костромские депутаты потребовали запретить любое упоминание геев и ЛГБТ в СМИ, в кино, интернете и ТВ

Письмо с таким требованием народные избранники сегодня отправят председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко, - передает Эхо Москвы со ссылкой на KOSTROMA.TODAY.

Особенные претензии у костромских депутатов – к "Нетфликсу" - производителю самых популярных в мире сериалов, где среди персонажей есть ЛГБТ.

Запрет будет касаться не только распространения информации, "пропагандирующей" нетрадиционные ценности, но и "демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения".

Отметим, в Госдуме РФ ряд депутатов намерены разработать законопроект о запрете ЛГБТ в кино, шоу и СМИ.


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URL: https://www.vb.kg/414235
Теги:
Россия, ЛГБТ, СМИ
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