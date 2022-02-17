В РФ депутаты потребовали запретить любое упоминание геев и ЛГБТ в СМИ

В России костромские депутаты потребовали запретить любое упоминание геев и ЛГБТ в СМИ, в кино, интернете и ТВ

Письмо с таким требованием народные избранники сегодня отправят председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко, - передает Эхо Москвы со ссылкой на KOSTROMA.TODAY.

Особенные претензии у костромских депутатов – к "Нетфликсу" - производителю самых популярных в мире сериалов, где среди персонажей есть ЛГБТ.

Запрет будет касаться не только распространения информации, "пропагандирующей" нетрадиционные ценности, но и "демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения".

Отметим, в Госдуме РФ ряд депутатов намерены разработать законопроект о запрете ЛГБТ в кино, шоу и СМИ.