Бишкекская мэрия вновь оштрафовала нарушителей благоустройства города

За несоблюдение чистоты и порядка по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" оштрафованы тандыр (ул. Куренкеева №89), житель улицы Дордой, компания "Premium Development". Сумма штрафов варьируется от 3 до 13 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, за выброс производственного мусора штраф в 7 тысяч 500 сомов штраф грозит жителю улицы Сухэ-Батора Дуйшонбек у. Б.

Нарушили статье 177 "Повреждение дорожного сооружения" горожанин Тыныкеев А., гипермаркет "2 прораба", компания "Premium Development". Штраф по статье: от 5 тысяч 500 до 23 тысяч сомов.

Некоторые нарушители не сознаются в содеянных проступках, не принимают какие-либо меры по их устранению. В таких случаях муниципальная инспекция привлекает административную комиссию для дальнейшего рассмотрения и принятия определённых решений по ним.

Мэрия просит горожан по вопросам нарушения правил благоустройства обращайтесь по номерам:

По Свердловскому району: 0551551745;

По Октябрьскому району: 0505523832;

По Первомайскому району: 0555404818;

По Ленинскому району: 0554222213.