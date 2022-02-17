Планшет, который бережет зрение? Скоро оценим и эту новинку

В скором времени в продажу поступит новый планшет HUAWEI MatePad на базе фирменной операционной системы Harmony OS. Это устройство отличается от аналогов безрамочным экраном диагональю 10,4 дюйма (его полезная площадь составляет 84 процента) , что обеспечивает комфорт при работе с приложениями. Кроме того, как утверждают авторы гаджета, он помогает владельцу сберечь зрение. Об этом пишет knife.media.

"Сертификаты Low Blue Light и Flicker Free от компании TÜV Rheinland подтверждают низкий уровень синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания экрана. Это значительно снижает утомление глаз во время длительной работы с планшетом, в особенности при слабом внешнем освещении", – говорится в пресс-релизе производителя.

Новинка включает четыре высокоамплитудных динамика с настройкой звука от Harman Kardon. Планшет совместим со стилусом HUAWEI M-Pencil второго поколения, с которым удобно писать и делать заметки от руки прямо на экране.

HUAWEI MatePad поддерживает многооконный режим: можно одновременно открывать на экране до четырех окон приложений и легко переключаться между ними за счет плавающей панели управления.