Великобритания отказывается от "золотых виз" для российских миллиардеров

Великобритания откажется от так называемой схемы "золотой визы" на следующей неделе, чтобы остановить поток российских "грязных денег" в страну, сообщает УНН, с ссылкой на издание Times.

Министр внутренних дел Прити Патель решила закрыть маршрут из-за "давних опасений" по поводу злоупотребления схемой преступными группировками и сверхбогатыми миллиардерами из нескольких стран, пишет газета.

По схеме, запущенной в 2008 году, заявители вносят минимальные инвестиции в размере 2 миллиона фунтов стерлингов в обмен на право жить в Британии. Позже они могут подать заявление на получение полного гражданства и паспорта.

Решение принято на фоне повышенного внимания к британским визовым правилам и того, как визы для инвесторов уровня 1, которые выдаются сверхбогатым миллиардерам из нескольких стран, включая Россию, Китай и Казахстан.