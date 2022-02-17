Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.60 - 97.00

Великобритания отказывается от "золотых виз" для российских миллиардеров

93  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Великобритания откажется от так называемой схемы "золотой визы" на следующей неделе, чтобы остановить поток российских "грязных денег" в страну, сообщает УНН, с ссылкой на издание Times.

Министр внутренних дел Прити Патель решила закрыть маршрут из-за "давних опасений" по поводу злоупотребления схемой преступными группировками и сверхбогатыми миллиардерами из нескольких стран, пишет газета.

По схеме, запущенной в 2008 году, заявители вносят минимальные инвестиции в размере 2 миллиона фунтов стерлингов в обмен на право жить в Британии. Позже они могут подать заявление на получение полного гражданства и паспорта.

Решение принято на фоне повышенного внимания к британским визовым правилам и того, как визы для инвесторов уровня 1, которые выдаются сверхбогатым миллиардерам из нескольких стран, включая Россию, Китай и Казахстан.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414240
Теги:
Великобритания, Россия, новости мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  