Погода
$ 84.73 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

Пора сказать "нет!" разграблениям кладбищ

351  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Разграбление православного кладбища в Киргшелке, а через несколько дней еще в четырех селах того же Ысык–Атинского района - настоящий вандализм, посягательство на святое.

-Я когда увидел, что на могилке у матери креста нет, остолбенел. Он же металлический, мы его из труб сварили! Кто–то специально пришел на кладбище поживиться. Я рассказал своим близким, а заявлять в милицию не стал. И пожалел: через несколько дней сосед рассказал, что у нас и в соседних селах на кладбище столики, оградки повырывали из земли, сложили рядком. Никакого страха у людей нет. Надо что–то делать! - рассказал нам житель села Киргшелк Владимир Игнатов.

В сетях все это время люди перекидывали друг другу сообщения с фотографиями и видео, делились своими эмоциональными переживаниями и страхами: "Откуда такая ненависть? Неужели только потому, что грабят в основном православные, русские захоронения".

- При чем тут национальность и вера? - сразу же заявили в Госкомиссии по делам религий КР и сразу попросили лидеров всех конфессий провести разъяснительные беседы среди своих прихожан, чтобы предотвратить разжигание национальной и религиозной розни на фоне бесчинств на православных кладбищах.

Директор Госагентства по делам религий Тойгонбай Абдыкаров подчеркнул: "Акт вандализма, а конкретно разоренное кладбище в селе Киргшелк Ысык–Атинского района является действием безнравственным. Все религии строго осуждают подобные действия!

Памятники, надгробные надписи или ограды, воздвигнутые родственниками на кладбище, - это предметы, посвященные усопшим и дань уважения. Воровство и уничтожение имущества в местах погребения являются признаками безнравственности и невежества. Данный факт не останется без внимания. Соответствующие органы местного самоуправления должны взять на особый контроль данный случай".

Когда в СМИ попало письмо–запрос от организации, строящей дороги, в которой сообщают местной администрации и уточняют техусловия прокладки дороги через кладбище в Новопавловке, - это еще больше накалило обстановку.

В Бишкекской епархии состоялась рабочая встреча епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила с заместителем председателя кабинета министров Эдилем Байсаловым.

В ходе встречи обсуждалась проблема участившихся случаев актов вандализма на православных кладбищах. Байсалов сообщил, что президент Садыр Жапаров взял решение вопроса под свой контроль и пообещал, что "вопрос по кладбищам будет решен, виновные будут наказаны, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем".

И в продолжение темы обсуждалась возможность введения в школах предмета "Основы религиозных культур". Целью данной инициативы является формирование у школьников осознанного нравственного поведения, воспитание уважения к культурным традициям многонационального народа Кыргызстана.

Важно, что и посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко, отвечая на вопрос по ситуации, связанной с православными кладбищами, сказал, что в этом надо серьезно разбираться.

Напомним, "Вечерка" не один раз рассказывала о вандализме на кладбищах. В 2021 году жители Ак–Тюза, например, жаловались, что на кладбище пасут скот, который вытаптывает зелень, сносит могильные кресты, ограды. Юристы рекомендовали такой алгоритм действий:

- Любой факт таких преступлений должен быть зафиксирован в РОВД по месту проживания. Надо добиться внесения данных в реестр преступлений, сообщить в айыл окмоту. Увидели выломанный памятник - зафиксируйте, напишите заявление. В РОВД не имеют права вам отказать. В некоторых экстренных случаях собирают сельский сход, разбираются, ищут выходы.

Путь решения ситуации может быть разным. Например, актюзцам пришли на помощь активисты казачьей станицы Маевской и русская православная церковь. Они провели субботник, заменили кресты, подкрасили оградки, помогают решить вопрос с оградой вокруг кладбища. Казаки выезжали помогать после разгрома на кладбища Чолпон–Аты, Ананьево...

- Пришло время формирования культуры отношения к памятникам, а кладбища - это их часть. Должен работать закон, который рассматривает работу всей этой сферы, должно появиться общее понимание, что важно сохранять. А память об умерших у всех народов - это святое, - считают эксперты по религиоведению и культуре.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414242
Теги:
вандализм, кладбище, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  