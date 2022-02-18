Пора сказать "нет!" разграблениям кладбищ

Разграбление православного кладбища в Киргшелке, а через несколько дней еще в четырех селах того же Ысык–Атинского района - настоящий вандализм, посягательство на святое.

-Я когда увидел, что на могилке у матери креста нет, остолбенел. Он же металлический, мы его из труб сварили! Кто–то специально пришел на кладбище поживиться. Я рассказал своим близким, а заявлять в милицию не стал. И пожалел: через несколько дней сосед рассказал, что у нас и в соседних селах на кладбище столики, оградки повырывали из земли, сложили рядком. Никакого страха у людей нет. Надо что–то делать! - рассказал нам житель села Киргшелк Владимир Игнатов.

В сетях все это время люди перекидывали друг другу сообщения с фотографиями и видео, делились своими эмоциональными переживаниями и страхами: "Откуда такая ненависть? Неужели только потому, что грабят в основном православные, русские захоронения".

- При чем тут национальность и вера? - сразу же заявили в Госкомиссии по делам религий КР и сразу попросили лидеров всех конфессий провести разъяснительные беседы среди своих прихожан, чтобы предотвратить разжигание национальной и религиозной розни на фоне бесчинств на православных кладбищах.

Директор Госагентства по делам религий Тойгонбай Абдыкаров подчеркнул: "Акт вандализма, а конкретно разоренное кладбище в селе Киргшелк Ысык–Атинского района является действием безнравственным. Все религии строго осуждают подобные действия!

Памятники, надгробные надписи или ограды, воздвигнутые родственниками на кладбище, - это предметы, посвященные усопшим и дань уважения. Воровство и уничтожение имущества в местах погребения являются признаками безнравственности и невежества. Данный факт не останется без внимания. Соответствующие органы местного самоуправления должны взять на особый контроль данный случай".

Когда в СМИ попало письмо–запрос от организации, строящей дороги, в которой сообщают местной администрации и уточняют техусловия прокладки дороги через кладбище в Новопавловке, - это еще больше накалило обстановку.

В Бишкекской епархии состоялась рабочая встреча епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила с заместителем председателя кабинета министров Эдилем Байсаловым.

В ходе встречи обсуждалась проблема участившихся случаев актов вандализма на православных кладбищах. Байсалов сообщил, что президент Садыр Жапаров взял решение вопроса под свой контроль и пообещал, что "вопрос по кладбищам будет решен, виновные будут наказаны, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем".

И в продолжение темы обсуждалась возможность введения в школах предмета "Основы религиозных культур". Целью данной инициативы является формирование у школьников осознанного нравственного поведения, воспитание уважения к культурным традициям многонационального народа Кыргызстана.

Важно, что и посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко, отвечая на вопрос по ситуации, связанной с православными кладбищами, сказал, что в этом надо серьезно разбираться.

Напомним, "Вечерка" не один раз рассказывала о вандализме на кладбищах. В 2021 году жители Ак–Тюза, например, жаловались, что на кладбище пасут скот, который вытаптывает зелень, сносит могильные кресты, ограды. Юристы рекомендовали такой алгоритм действий:

- Любой факт таких преступлений должен быть зафиксирован в РОВД по месту проживания. Надо добиться внесения данных в реестр преступлений, сообщить в айыл окмоту. Увидели выломанный памятник - зафиксируйте, напишите заявление. В РОВД не имеют права вам отказать. В некоторых экстренных случаях собирают сельский сход, разбираются, ищут выходы.

Путь решения ситуации может быть разным. Например, актюзцам пришли на помощь активисты казачьей станицы Маевской и русская православная церковь. Они провели субботник, заменили кресты, подкрасили оградки, помогают решить вопрос с оградой вокруг кладбища. Казаки выезжали помогать после разгрома на кладбища Чолпон–Аты, Ананьево...

- Пришло время формирования культуры отношения к памятникам, а кладбища - это их часть. Должен работать закон, который рассматривает работу всей этой сферы, должно появиться общее понимание, что важно сохранять. А память об умерших у всех народов - это святое, - считают эксперты по религиоведению и культуре.