Погода
$ 84.76 - 84.91
€ 95.60 - 97.00

Австралийские ученые имплантировали овцам бионические глаза

96  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ученые из Австралии испытали на овцах бионические глаза Phoenix 99. Устройство имплантировали животным за сетчатку. Эксперимент длился три месяца и побочных эффектов не показал. Впереди – испытание на людях? Запрос на разрешение уже отправлен. Об этом сообщает BBC.

Бионические глаза Phoenix 99 работают следующим образом: камера на солнцезащитных очках по беспроводной связи передает изображение на сетчатку в виде электросигналов. Их обрабатывает оптический нерв и затем посылает в мозг. Бионические глаза помогают сигналам обходить потерявшие чувствительность клетки сетчатки и задействовать те, которые все еще активны.

Испытания, которые австралийские ученые провели на овцах, показали, что устройство можно носить много лет, не испытывая проблем со здоровьем. Ткани глаза животных вокруг имплантата не пострадали, и никаких неожиданных реакций организма замечено не было.

Похожие бионические глаза разрабатываются и другими компаниями. Например, австралийскими Second Sight и Monash Vision Group, а также французской Pixium Vision.

Устройства чрезвычайно дороги. Некоторые стоят более 100 тысяч долларов. Но они могут вернуть зрение людям с дегенеративными заболеваниями сетчатки глаза. Ведь по данным Всемирной организации здравоохранения, минимум 2,2 миллиарда человек во всем мире страдают от той или иной формы нарушения зрения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414244
Теги:
Австралия, наука, технологии, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  