Австралийские ученые имплантировали овцам бионические глаза

Ученые из Австралии испытали на овцах бионические глаза Phoenix 99. Устройство имплантировали животным за сетчатку. Эксперимент длился три месяца и побочных эффектов не показал. Впереди – испытание на людях? Запрос на разрешение уже отправлен. Об этом сообщает BBC.

Бионические глаза Phoenix 99 работают следующим образом: камера на солнцезащитных очках по беспроводной связи передает изображение на сетчатку в виде электросигналов. Их обрабатывает оптический нерв и затем посылает в мозг. Бионические глаза помогают сигналам обходить потерявшие чувствительность клетки сетчатки и задействовать те, которые все еще активны.

Испытания, которые австралийские ученые провели на овцах, показали, что устройство можно носить много лет, не испытывая проблем со здоровьем. Ткани глаза животных вокруг имплантата не пострадали, и никаких неожиданных реакций организма замечено не было.

Похожие бионические глаза разрабатываются и другими компаниями. Например, австралийскими Second Sight и Monash Vision Group, а также французской Pixium Vision.

Устройства чрезвычайно дороги. Некоторые стоят более 100 тысяч долларов. Но они могут вернуть зрение людям с дегенеративными заболеваниями сетчатки глаза. Ведь по данным Всемирной организации здравоохранения, минимум 2,2 миллиарда человек во всем мире страдают от той или иной формы нарушения зрения.