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Марина вновь видит, но нужна помощь ее матери

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- Надежда Хохлова
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Помните Марину с раком груди, которой нужна была срочная операция на глаза? Так вот, деньги на нее собрали и уже прооперировали! Марина вновь видит!

- Слов нет, чтобы выразить благодарность за помощь! Не ожидала, что столько людей откликнутся на мою беду. Мне так важно было сохранить зрение, ведь ухаживаю за тяжелобольной мамой и неходячей родственницей. А еще у меня растет сынишка, ему только двенадцать. А так хочется видеть, как он растет, - Марине нельзя плакать, но она не может сдержать слезы благодарности.

А вот у Марининой мамы новости хуже - операцию по удалению раковой опухоли делать поздно. Да, у пожилой женщины тоже рак груди, но он уже неоперабельный. Чтобы предотвратить распад опухоли и тяжелые мучения пациентки, врачи назначили ей химиотерапию. Каждые 28 дней нужно будет покупать лекарства больше чем на двадцать тысяч. И Марина снова молит о помощи!

Помочь просто:

пополнить электронный кошелек "ЭЛСОМ": 0557–88–99–57;

сделать банковский перевод на карту "ЭЛСОМ": 9417018674809819;

связаться с Мариной и передать помощь лично. Ее номер: 0557–88–99–57.


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URL: https://www.vb.kg/414245
Теги:
лекарства, Бишкек, Кыргызстан, Помощь
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