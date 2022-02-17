В Эр-Рияде пройдет саудовско-кыргызский бизнес-форум

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня принял делегацию Саудовского фонда развития во главе с генеральным директором департамента по операциям в Азии Сауд Аль-Шаммари. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, стороны обсудили текущие и планируемые инвестиционные проекты, а также намеченные крупные мероприятия, которые пройдут в ближайшее время в Эр-Рияде, в частности саудовско-кыргызский бизнес-форум, туристическое роуд-шоу и другие культурные мероприятия.

Глава государства подчеркнул, что Саудовский фонд развития играет особую роль в развитии кыргызско-саудовского сотрудничества. Между сторонами накоплен хороший опыт сотрудничества.

Как отметил Садыр Жапаров, кыргызская сторона заинтересована в организации взаимных визитов на высоком уровне между двумя странами для дальнейшего укрепления кыргызско-саудовских отношений.

Президент акцентировал внимание на том, что Саудовский фонд развития оказывает существенную поддержку экономическому развитию Кыргызстана, включая реализацию ряда проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, ирригации и дорог, строительства школ.

В ходе беседы стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках отечественной жилищной программы "Мой дом" на 2021-2026 гг., а также рассмотрена возможность сотрудничества с Саудовским фондом развития в ее реализации.

В свою очередь Сауд Аль-Шаммари, выразив благодарность президенту Садыру Жапарову за представленную возможность встретиться, передал слова приветствия от руководства Саудовской Аравии.

Он отметил, что между фондом и кабинетом министров Кыргызстана сложилось тесное сотрудничество, ключевой частью которого является продвижение проектов развития. Участвуя в разработке и реализации проектов в различных областях, Фонд стремится внести вклад в устойчивое развитие Кыргызстана.

Кроме того, генеральный директор департамента по операциям в Азии Сауд Аль-Шаммари высоко оценил усилия кыргызской стороны по обеспечению нуждающихся граждан страны доступными ипотечными механизмами приобретения жилья.

Сауд Аль-Шаммари отметил, что обсуждаемые на встрече вопросы будут рассмотрены и донесены до сведения правления фонда.

Стороны договорились о дальнейшем наращивании двустороннего сотрудничества и о реализации в перспективе совместных проектов.