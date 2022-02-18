Ученые предлагают икать себе пару по уравнению для поиска инопланетян

Специалисты Саутгемптонского университета Великобритании представили формулу, которая позволяет вычислить, сколько потенциальных партнеров есть у одного человека. Основой для формулы стало Уравнение Дрейка, предназначенное для определения числа внеземных цивилизаций в галактике, с которыми у человечества есть шанс вступить в контакт. Об этом пишет Daily Mail.

Данное уравнение сформулировал еще в 1960 году профессор астрономии и астрофизики Фрэнк Дональд Дрейк. В его классической версии учитываются следующие факторы:

- количество разумных цивилизаций, готовых вступить в контакт;

- количество звезд, образующихся в год в нашей галактике;

- доля солнцеподобных звезд, обладающих планетами;

- среднее количество планет (и спутников) с подходящими условиями для зарождения цивилизации;

- вероятность зарождения жизни на планете с подходящими условиями;

- вероятность возникновения разумных форм жизни на планете, на которой есть жизнь;

- отношение количества планет, разумные жители которых способны к контакту и ищут его, к количеству планет, на которых есть разумная жизнь;

- время, в течение которого разумная жизнь существует, может вступить в контакт и хочет этого.

Так как многие параметры, входящие в Уравнение Дрейка, пока остаются неизвестными, оценки числа способных к межзвездным контактам цивилизаций сильно различаются.

Стивен Вудинг и его коллега Рийк де Вет изменили данную формулу, чтобы рассчитать, сколько людей в Великобритании соответствуют критериям человека, ищущего спутника жизни. Для поиска романтического партнера команда предлагает использовать такие данные, как темпы роста населения, внешняя привлекательность, возрастной диапазон и уровень образования.

По словам Вудинга, он проводит исследование, чтобы любой человек мог "взглянуть на свои шансы на любовь с научной точки зрения".

Выводы Вудинга внушают надежду - найти любовь все же легче, чем инопланетян.

Кстати, Стивен Вудинг и Рийк де Вет не первыми применили Уравнение Дрейка в этом контексте. В 2010 году аспирант-экономист Питер Баку подсчитал, что во всей Великобритании есть всего 26 женщин, которые стали бы для него идеальной парой.