Погода
$ 84.73 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

В Ошской области задержали группу скотокрадов

250  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В ходе проведения рейда "Скотокрад" на территории Ошской области выявлены 25 граждан, занимающихся скотокрадством. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, с 10 по 13 февраля 2022 года на территории Ошской области сотрудниками ОУР УВД был проведен комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под кодовым наименованием "Скотокрад".

"В ходе проведения операции на местах в РОВД были организованы оперативно-поисковые группы по отработке мест сбыта скота, рынки крупно-рогатого и мелкого скота на территории, а также отработана имеющаяся оперативная информация в отношении лиц, представляющих оперативный интерес.

В целях пресечения каналов сбыта украденного скота возле скотных рынков работали передвижные посты, а созданные группы осуществляли работу по выявлению мест незаконного убоя. Кроме того, в каждом РОВД сотрудники в составе мобильных поисковых групп занимались приемом граждан и отработкой имеющейся оперативной информации по данным фактам.

В период проведения операции на территории области было установлено местонахождение 3 без вести пропавших лиц и местонахождение гражданина, находящегося в розыске за совершение кражи.

В результате операции сотрудниками ОУР УВД Ошской области задержана группа, которая длительное время занималась квартирными кражами на территории с.Фурхат Кара-Сууйского района Ошской области. Группа состояла из двух человек, один из которых находился в розыске за совершение кражи.

Отработаны 60 мест вероятного сбыта украденного скота, из них 10 скотных рынков, 10 цехов убоя, 40 мясных лавок занимающиеся сбытом мясной продукций, а также места покупки и переработки кожи животных. Кроме того, проведены беседы профилактического характера в отношении 25 граждан, имеющих причастность к фактам скотокрадства, из них: 10 - ранее судимые за кражу скота, четверо несовершеннолетних, состоящих на учете, и 8 других лиц, представляющих оперативный интерес".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414252
Теги:
кража, Ошская область, Кыргызстан, животные
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  