В Ошской области задержали группу скотокрадов

В ходе проведения рейда "Скотокрад" на территории Ошской области выявлены 25 граждан, занимающихся скотокрадством. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, с 10 по 13 февраля 2022 года на территории Ошской области сотрудниками ОУР УВД был проведен комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под кодовым наименованием "Скотокрад".

"В ходе проведения операции на местах в РОВД были организованы оперативно-поисковые группы по отработке мест сбыта скота, рынки крупно-рогатого и мелкого скота на территории, а также отработана имеющаяся оперативная информация в отношении лиц, представляющих оперативный интерес.

В целях пресечения каналов сбыта украденного скота возле скотных рынков работали передвижные посты, а созданные группы осуществляли работу по выявлению мест незаконного убоя. Кроме того, в каждом РОВД сотрудники в составе мобильных поисковых групп занимались приемом граждан и отработкой имеющейся оперативной информации по данным фактам.

В период проведения операции на территории области было установлено местонахождение 3 без вести пропавших лиц и местонахождение гражданина, находящегося в розыске за совершение кражи.

В результате операции сотрудниками ОУР УВД Ошской области задержана группа, которая длительное время занималась квартирными кражами на территории с.Фурхат Кара-Сууйского района Ошской области. Группа состояла из двух человек, один из которых находился в розыске за совершение кражи.

Отработаны 60 мест вероятного сбыта украденного скота, из них 10 скотных рынков, 10 цехов убоя, 40 мясных лавок занимающиеся сбытом мясной продукций, а также места покупки и переработки кожи животных. Кроме того, проведены беседы профилактического характера в отношении 25 граждан, имеющих причастность к фактам скотокрадства, из них: 10 - ранее судимые за кражу скота, четверо несовершеннолетних, состоящих на учете, и 8 других лиц, представляющих оперативный интерес".