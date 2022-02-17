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Председатель Верховного суда встретился с ветеранами судебной системы

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- Назгуль Абдыразакова
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Председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков принял участие в собрании ветеранов судебной системы. Об этом сообщает пресс-служба высшего судебного органа.

По ее данным, в своем выступлении Замирбек Базарбеков особо подчеркнул, что наш древний народ всегда проявлял особое уважение и чтил старших, о чем свидетельствуют народные пословицы, имеющие глубокий философский смысл.

"Работая судьей более четверть века, вы накопили богатейший жизненный и профессиональный опыт. Этот богатый опыт поможет следующему поколению в отправлении правосудия. Мы намерены быть в тесном контакте с вами и прислушиваться к вашим советам, чтобы вы могли быть примером для молодых кадров", - сказал председатель.

Ветераны выразили свою готовность поддержать усилия Замирбека Базарбекова по продвижению судебной реформы. Также ветераны затронули ряд существующих проблем и выразили уверенность в решении их в положительном ключе.

Замирбек Базарбеков поблагодарил ветеранов за неравнодушное отношение и поддержку и сказал, что приложит все усилия для решения обозначенных проблем.

В свою очередь ветераны поздравили председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова с вступлением в должность и пожелали успехов в ответственной работе.


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URL: https://www.vb.kg/414254
Теги:
Верховный суд, ветераны
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