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Президент подписал указ об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил КР

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "Об увольнении в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб, а также об очередном призыве граждан на срочную военную и альтернативную службы в марте–мае 2022 года". Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, согласно указу, постановляется:

- уволить в запас из рядов Вооруженных Сил, других воинских формирований и государственных органов Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, военнослужащих и служащих альтернативной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной и альтернативной служб;

- призвать на срочную военную службу в Вооруженные Силы, другие воинские формирования и государственные органы Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, и на альтернативную службу в марте–мае 2022 года граждан мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющих права на отсрочку от призыва, а также потерявших право на отсрочку от призыва.


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URL: https://www.vb.kg/414257
Теги:
военная служба, президент, Садыр Жапаров
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