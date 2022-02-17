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Эльнура Алканова пожаловалась на Kaktus.media

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша по Свердловскому округу Эльнура Алканова пожаловалась в ЦИК на Kaktus.media. Об этом сообщается на сайте ЦИК КР.

В заявлении указывается, что 15 февраля 2022 года ИА "Kaktus.media" опубликовало, по мнению кандидата в депутаты, ложную публикацию ""Избиратели жалуются на агитаторов Эльнуры Алкановой", которая порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию.

"По состоянию на 16 февраля 2022 года у данной публикации более 5 500 просмотров среди пользователей. В соответствии со статьей 28 КЗ КР "О выборах Президента КР и депутатов ЖК КР" прошу вас принять следующие меры ответственности:

1. Обязать ИА "Kaktus.media" бесплатно опубликовать опровержение или дать разъяснение на публикацию, не соответствующей действительности. Опровержение опубликовать на той же электронной площади, в том же объеме в день поступления опровержения.

2. Применить статьи 66, 67 Кодекса КР о правонарушениях и привлечь к ответственности ИА "Kaktus.media"", - говорится в заявлении кандидата в депутаты .


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URL: https://www.vb.kg/414261
Теги:
выборы, Кыргызстан, Эльнура Алканова, СМИ, ЦИК
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