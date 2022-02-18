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Кыргызстан и Свердловская область договорились сотрудничать в сфере туризма

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- Светлана Лаптева
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Состоялась расширенная онлайн встреча представителей туристической отрасли Кыргызской Республики и Свердловской области России, организованная генеральным консульством КР в Екатеринбурге и Уральской ассоциацией туризма при поддержке департамента туризма Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана, аппарата полномочного представителя президента КР в Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Посредством видеоконференцсвязи была создана площадка для прямого диалога между представителями туристических компаний, оздоровительных учреждений сторон, которые обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере туризма, создания условий для туристического обмена и организации отдыха граждан двух государств.

Участники встречи презентовали туристические возможности Кыргызстана и Уральского региона России. Отдельная презентация была проведена санаторно-курортными учреждениями Иссык-Кульской области.

Представители авиакомпаний двух стран и международных аэропортов "Манас" и "Кольцово" (г. Екатеринбург) участвовавшие на встрече, рассказали о планах возобновления прямых авиарейсов на Иссык-Куль в летний период.

В рамках достигнутых договоренностей туристические компании и оздоровительные учреждения сторон намерены подписать между собой соответствующие договора о сотрудничестве, принять участие в международных туристических выставках-ярмарках, запланированных к проведению на Иссык-Куле и в Екатеринбурге.

Генеральное консульство выражает благодарность Библиотечному центру "Екатеринбург" за предоставление площадки и организационно-техническую поддержку в проведении данной встречи.


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URL: https://www.vb.kg/414262
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