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Российские СМИ обвинили Турцию в посягательстве на регионы РФ

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- Светлана Лаптева
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Турецкое издание "Karar" опубликовало статью, в которой назвало десять российских регионов автономными тюркскими республиками, не имеющими независимости. Об этом пишет радио Sputnik, которое в этой связи обвинило Турцию в посягательстве на российские регионы.

"Считается, что в мире насчитывается от 200 до 250 миллионов тюрок, и примерно одна треть их проживает в Турции.

Всего существует семь тюркских государств: Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения и оккупированный Северный Кипр, чью независимость признала лишь Анкара.

Также есть автономные районы с тюркским большинством - Синцзян-Уйгурский автономный район в Китае (в статье называется Восточным Туркестаном), Гагаузия в Молдавии, Каракалпакстан в Узбекистане и Нахичевань в Азербайджане", - пишет турецкое издание.

Затем СМИ перечислило "автономные тюркские республики". В этом списке оказались десять российских регионов: Татарстан, Башкирия, Чувашия, Тува, Якутия, Алтай, Кабардино-Балкария, Дагестан, Хакасия и Карачаево-Черкесия. При этом отмечается, что не во всех республиках представители тюркских народов составляют большинство.

Стоит отметить, что коренное население вышеперечисленных республик в России действительно имеют тюркские корни.


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URL: https://www.vb.kg/414266
Теги:
Россия, Турция
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