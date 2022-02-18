В Кыргызстане ожидается резкое снижение температуры

МЧС распространило срочное сообщение о резком снижении температуры 18 февраля.

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана, в Чуйской долине ожидается ночью от -7 до -12 градусов, днем от -2 до -7 градусов.

В Таласской долине ночью от -11 до -16 градусов, днем от -2 до -7 градусов.

В долинах Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей ночью от -3 до -8 градусов, днем от -3 до +2 градусов.

В Иссык-Кульской долине ночью от -10 до -15 градусов, днем от -2 до -7 градусов.

В сельскохозяйственных районах Нарынской области ночью от -20 до -25 градусов, днем от -5 до -10°, в предгорьях ночью от -10 до -15 градусов, днем от -2 до -7 градусов. В горных районах ночью от -18 до -23 градусов, днем от -9 до -14 градусов.

Нестабильная погода затруднит работу транспорта, служб энергетики и ЖКХ, а также выпас скота.