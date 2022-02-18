Назло пандемии: банковский сектор КР стабилен (интервью с главой Нацбанка)

В эксклюзивном интервью "Вечерке" председатель Национального банка Кубанычбек Боконтаев рассказал о том, как январские события в Казахстане повлияли на работу банков КР, сколько всего золота регулятор продал населению и как пандемия коронавируса влияет на финансовый сектор республики.

- Удалось ли Нацбанку в 2021 году выполнить свои основные задачи?

- Главная задача Национального банка – поддержание стабильности цен. В 2021 году регулятор совместно с кабинетом министров смог обеспечить ценовую стабильность в стране в условиях глобального инфляционного шока. Проводимая денежно-кредитная политика позволила сдержать часть инфляционного давления. В декабре 2021 года цены повысились на 11,2 процента, при этом среднее значение годовых показателей инфляции за период с 2019 по 2021 год (среднесрочный период) составило около 6,5 процента. Что касается курса национальной валюты, то в определенные периоды 2021 года наблюдалось повышение спроса на доллар на фоне неопределенности на внешних финансовых рынках, развития пандемии коронавируса, а также внутренних сезонных факторов. Однако в результате интервенций по продаже иностранной валюты Нацбанка ситуация на внутреннем валютном рынке оставалась стабильной, и официальный курс доллара по отношению к сому вырос на 1,51 процента, с 83,5 до 84,75 сома за один доллар.

- С какими итогами завершил прошлый год банковский сектор республики?

- В 2021 году сохранились положительные показатели развития банковского сектора: кредитный портфель увеличился на 11,8 процента, депозиты в банках возросли на 34,3 процента. Ставки по кредитам пошли на снижение: средняя ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте в январе-ноябре 2021 года составила 16,7 процента, в иностранной валюте – 8,1 процента.

- Как вы оцениваете устойчивость банковской системы КР?

- Основные показатели банковского сектора остаются на безопасном уровне, демонстрируя достаточный запас надежности, поступательное развитие и сохраняя потенциал для дальнейшего расширения предложения финансовых услуг. Коэффициент достаточности (адекватности) суммарного капитала по банковскому сектору на 1 января 2022 года составил 22,27 процента при установленном минимальном требовании не менее 12 процентов. Коэффициент ликвидности по банковской системе составил 71,3 процента при нормативе не ниже 45 процентов. Доходность активов банковского сектора (ROA) составила 1,2 процента, а доходность на вложенный капитал (ROE) – 8,3 процента, что превышает аналогичные показатели за 2020 год (на 1 января 2021 года – 0,9 и 5,5 процента соответственно).

- Январские события в РК как-то отразились на банках нашей страны? Были ли какие-то опасные моменты?

- Риски прямого негативного влияния процессов, связанных с политической ситуацией в РК, на банковскую систему КР были минимальны. Трудности с интернет-банкингом, банкоматами, POS-терминалами, платежными терминалами и мобильными приложениями отдельных коммерческих банков носили временный характер, связанный со сбоями на магистральном канале провайдеров связи на территории Казахстана. 4-5 января 2022 года возникли сбои на магистральном канале провайдера связи на территории Казахстана, из-за чего у двух коммерческих банков Кыргызстана (ОАО "Оптима Банк" и ОАО "Халык Банк Кыргызстан") наблюдались временные трудности в работе банкоматов, POS-терминалов, смс-банкинга и интернет-платежей. При этом в целях обеспечения бесперебойного и безопасного проведения платежей клиенты ОАО "Оптима Банк" и ОАО "Халык Банк Кыргызстан" получили доступ к своим средствам на банковских карточках через банкоматы или кассы других коммерческих банков КР с нулевыми комиссиями, в пределах установленных банками лимитов. Кроме того, для оплаты коммунальных услуг, штрафов, налогов и других услуг клиенты данных банков могли использовать платежные терминалы платежных организаций по действующим тарифам.

- Какие меры приняты, чтобы в будущем, если ситуации повторится, предотвратить подобные сбои?

- В целях защиты внутригосударственного рынка розничных платежей и организации эффективного денежного обращения регулятор предложил внести изменения в Закон "О платежной системе Кыргызской Республики". Поправки направлены на развитие внутренних процессинговых услуг, запуск альтернативных процессинговых центров, подготовку и обучение высококвалифицированных специалистов на территории КР. Основной целью этого документа является обеспечение экономической безопасности страны, снижение межстрановых рисков и политического влияния другой страны на принимаемые решения и защита прав потребителей банковских и платежных услуг.

- Каковы объемы и состав золотовалютных резервов КР на конец 2021 года?

- Объем валовых международных резервов составил 2 миллиарда 977,6 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2020 годом на 169,5 миллиона долларов, или 6,0 процента. Напомним, в состав международных резервов входят: активы в золоте, специальные права заимствования и портфель иностранных валют. Валютный портфель включает в себя доллары США, евро, швейцарские франки, английские фунты, австралийские и канадские доллары, японские йены, китайские юани, сингапурские доллары, корейские воны, а также российские рубли.

- Нацбанк продает золотые слитки с 2015 года. Сколько золота всего было продано?

- С начала реализации данного проекта - с 7 мая 2015 года - Национальным банком реализовано 10 тысяч 416 аффинированных золотых мерных слитков весом 303,4 кг на сумму 1 миллиард 32,9 миллиона сомов.

- В чем проявляются негативные последствия пандемии коронавируса в финансовой сфере?

- Одним из основных показателей влияния пандемии коронавируса на банковскую систему является относительное ухудшение качества кредитного портфеля - доля классифицированных кредитов составила 11,1 процента, она выросла по сравнению с допандемийным периодом на 3 процента. Это было ожидаемым эффектом карантинных мер и закрытия границ, поскольку подобные ограничения негативно сказались на бизнесе, соответственно, и на доходах заемщиков как юридических, так и физических лиц. Кроме того, пандемия коронавирусной инфекции и меры, введенные по сдерживанию COVID-19, оказали существенное влияние на показатели платежного баланса страны в 2020 году. Значительно сократился оборот товаров и услуг на фоне умеренного снижения объемов денежных переводов, снижение притока частного капитала при одновременном увеличении выплат по обязательствам.

- Какова ситуация сейчас?

- По мере улучшения эпидемиологической ситуации и снятия ограничений по итогам 9 месяцев 2021 года наблюдается оживление внешней торговли товаров и услуг на фоне постепенного восстановления экономики КР и стран-торговых партнеров. Значительную поддержку платежному балансу продолжают оказывать поступления частных трансфертов. По итогам января-ноября 2021 года чистый приток денежных переводов физических лиц, осуществляемых через системы переводов в долларовом эквиваленте, составил 2 миллиарда 15 миллионов долларов, увеличившись на 17,2 процента по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Тем не менее ввиду неопределенности, связанной с Covid-19 и рядом других внутренних и внешних факторов, в экономике страны сохраняется риск дисбаланса платежного баланса вследствие значительного роста объема импорта на фоне возможного снижения экспорта золота и других традиционных экспортных позиций, низкого уровня притока капитала в страну и увеличения долговой нагрузки как в государственном, так и в частном секторах.