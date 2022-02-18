В столице задержан хулиган, несколько лет находившийся в розыске

Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении хулиганства, который находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района кыргызской столицы.

9 марта 2011 года в УВД Ленинского района Бишкека обратился гражданин М.А. Он рассказал, что в этот же около 20 часов вечера в селе Достук Аламудунского района Чуйской области он был избит неизвестными.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 234 часть 3 пункт 2 ("Хулиганство") УК КР (старой редакции).

22 декабря 2018 года подозреваемого З.А. объявили в розыск, а Ленинским районным судом города Бишкек в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно).

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска УВД Ленинского района подозреваемый З.А. 1992 года рождения был задержан в столице республики и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.