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В столице задержан хулиган, несколько лет находившийся в розыске

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- Анастасия Карелина
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Оперативниками УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый в совершении хулиганства, который находился в розыске. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района кыргызской столицы.

9 марта 2011 года в УВД Ленинского района Бишкека обратился гражданин М.А. Он рассказал, что в этот же около 20 часов вечера в селе Достук Аламудунского района Чуйской области он был избит неизвестными.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 234 часть 3 пункт 2 ("Хулиганство") УК КР (старой редакции).

22 декабря 2018 года подозреваемого З.А. объявили в розыск, а Ленинским районным судом города Бишкек в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (заочно).

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска УВД Ленинского района подозреваемый З.А. 1992 года рождения был задержан в столице республики и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/414274
Теги:
задержание, Ленинский район, хулиганство, Бишкек, УВД
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