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Алымкадыру Бейшеналиву угрожают. Он просит помощи у журналистов

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- Бактыгуль Акжолова
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Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев получил угрозы и обратился за помощью к журналистам. Об этом сообщает отечественные издания.

По их данным, глава Минздрава ранее заявил, что некоторые медицинские вузы и факультеты в стране будут закрыты.

После обнародования этой информации СМИ связались с министром и он заявил, что олигархи и миллионеры звонят и угрожают ему.

"Вот почему я сказал журналистам 10 дней назад, чтобы они помогли мне. Олигархи захотят уничтожить министра. Это потому, что ни один министр, кроме меня, не может закрыть заведения, которые не соответствуют требованиям. ", - сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, ранее сообщалось, что в КР 17 частных медицинских учебных заведений и АЗС будут закрыты из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм.


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URL: https://www.vb.kg/414276
Теги:
Алымкадыр Бейшеналиев
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