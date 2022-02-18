Погода
$ 84.73 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

Кто и на каких условиях сможет получить разрешение на тонировку авто

54  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство экономики и коммерции дало разъяснения, касающиеся поправок в законодательство, связанных с выдачей разрешения на тонировку.

Отмечено, что согласно проекту закона будет легализовано тонирование боковых стекол передних дверей автотранспортных средств, что приведет к снижению количества соответствующих нарушений.

Указывается, что получение разрешения на тонирование, размеры и порядок уплаты сбора будет определен кабмином.

Разрешение на тонировку хотят давать только легковым автотранспортным средствам категории (М-1), за исключением легковых автомобилей, осуществляющих перевозки пассажиров (такси), без ограничения марки и года выпуска автотранспортного средства.

Также предполагается, что наличие разрешения на тонировку можно будет проверить через портал электронных услуг "Carcheck"

Выполнение работ по тонированию может осуществляться после получения разрешения самостоятельно владельцем транспортного средства, или субъектами предпринимательства, осуществляющими такую деятельность.

Разрешение будут выдавать сроком на 1 год. Его можно будет переоформить в случае смены владельца машины: срок продлят на оставшееся время действия разрешения.

Предлагается выдавать разрешения только после уплаты налога на автотранспортное средство и штрафов за правонарушения против порядка управления в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации, что, как считают в Минэкономики, послужит дополнительной мерой воздействия на должников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414285
Теги:
Минэкономики, Кыргызстан, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  