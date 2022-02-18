Кто и на каких условиях сможет получить разрешение на тонировку авто

Министерство экономики и коммерции дало разъяснения, касающиеся поправок в законодательство, связанных с выдачей разрешения на тонировку.

Отмечено, что согласно проекту закона будет легализовано тонирование боковых стекол передних дверей автотранспортных средств, что приведет к снижению количества соответствующих нарушений.

Указывается, что получение разрешения на тонирование, размеры и порядок уплаты сбора будет определен кабмином.

Разрешение на тонировку хотят давать только легковым автотранспортным средствам категории (М-1), за исключением легковых автомобилей, осуществляющих перевозки пассажиров (такси), без ограничения марки и года выпуска автотранспортного средства.

Также предполагается, что наличие разрешения на тонировку можно будет проверить через портал электронных услуг "Carcheck"

Выполнение работ по тонированию может осуществляться после получения разрешения самостоятельно владельцем транспортного средства, или субъектами предпринимательства, осуществляющими такую деятельность.

Разрешение будут выдавать сроком на 1 год. Его можно будет переоформить в случае смены владельца машины: срок продлят на оставшееся время действия разрешения.

Предлагается выдавать разрешения только после уплаты налога на автотранспортное средство и штрафов за правонарушения против порядка управления в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации, что, как считают в Минэкономики, послужит дополнительной мерой воздействия на должников.