МИД напоминает об обязательных правилах для мигрантов в России

МИД Кыргызстана напоминает, что в России вступили в силу два важных документа, касающихся положения мигрантов. Кыргызстанцам, находящимся на территории Российской Федерации, следует соблюдать предусмотренные ими требования.

29 декабря 2021 года вступили в силу Федеральный закон РФ 274-ФЗ от 01.07.2021 года "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и Федеральный закон "О государственной дактилоскопической регистрации в РФ". Таким образом, введены новые миграционные правила, предусматривающие прохождение иностранными гражданами, в том числе гражданами Кыргызской Республики, медицинского освидетельствования, а также дактилоскопической регистрации и фотографирования.

К сожалению, с начала 2022 года наблюдаются трудности прохождения вышеназванных процедур. В настоящее время все обязательные процедуры граждане Кыргызстана, прибывающие в Москву и Московскую область, проходят в многофункциональных миграционных центрах российской столицы и области, где наблюдаются большие очереди.

Между тем, согласно официальному сообщению Минздрава России от 26 января 2022 года, процедуру медосвидетельствования можно пройти также в 17 медицинских учреждениях, определенных постановлением правительства Москвы от 28.09.2021 года №1517-ПП.

Установленные приказом Минздрава России сроки (три месяца) предусматривают сроки действия документов для их передачи в территориальные органы внутренних дел и ни в коем случае не означают необходимость прохождения освидетельствования один раз в три месяца.