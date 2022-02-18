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Кыргызской столице возвращен ряд социально-значимых объектов

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- Анастасия Карелина
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Кыргызской столице и горожанам возвращен ряд социально-значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В целях эффективного использования городских объектов департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека продолжает работу по возврату социально-значимого имущества города на свой баланс.

Комиссией по муниципальному имуществу было принято решение о расторжении договоров аренды с несколькими арендаторами:

- госпиталь "Микрохирургия глаза", отдельно стоящее здание по адресу улица Джантошева, 177, общей площадью 1075,8 квадратного метра;

- ОсОО "Офтальмология", находящееся по адресу улица Джантошева, 177, общей площадью помещения 32 квадратных метра;

- ОсОО "Юни Хелп" по адресу улица Джантошева, 177, общей площадью помещения 30 квадратных метров;

- ОсОО "Многопрофильная клиника "Камэк", отдельно стоящее здание по улице Московской, 225, общей площадью 532,5 квадратного метра.

По результатам принятых мер арендаторам направлены соответствующие уведомления об освобождении помещений в ближайшее время.


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URL: https://www.vb.kg/414288
Теги:
мэрия, Бишкек
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