Кыргызской столице возвращен ряд социально-значимых объектов

Кыргызской столице и горожанам возвращен ряд социально-значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В целях эффективного использования городских объектов департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека продолжает работу по возврату социально-значимого имущества города на свой баланс.

Комиссией по муниципальному имуществу было принято решение о расторжении договоров аренды с несколькими арендаторами:

- госпиталь "Микрохирургия глаза", отдельно стоящее здание по адресу улица Джантошева, 177, общей площадью 1075,8 квадратного метра;

- ОсОО "Офтальмология", находящееся по адресу улица Джантошева, 177, общей площадью помещения 32 квадратных метра;

- ОсОО "Юни Хелп" по адресу улица Джантошева, 177, общей площадью помещения 30 квадратных метров;

- ОсОО "Многопрофильная клиника "Камэк", отдельно стоящее здание по улице Московской, 225, общей площадью 532,5 квадратного метра.

По результатам принятых мер арендаторам направлены соответствующие уведомления об освобождении помещений в ближайшее время.