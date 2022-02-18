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В хоспис ОБФ "Фонтан жизни" для бездомных необходим электрогенератор

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- Айжан Мамбеталиева
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В благотворительный хоспис, где оказывают паллиативную помощь который был открыт при общественном благотворительном фонде "Фонтан жизни", необходим генератор. Хоспис расположен в жилмассиве "Мурас-Ордо", где нередко отключают электричество, а многие пациенты хосписа пользуются кислородным концентратором, и им постоянно необходим свет.

Хоспис был открыт в октябре прошлого года. В нем нашли приют мужчины и женщины с неизлечимыми заболеваниями. Четверо из них умерли. Один из таких – Сергей много лет жил на улице, выживал, пока не заболел. У мужчины диагностировали рак желудка с метастазами в легкие. В хосписе дышать ему помогал концентратор кислорода. Сотрудники отмечают, что для оказания качественной паллиативной помощи такой аппарат должен быть всегда под рукой и работать без сбоев.

В жилмассиве "Мурас-Ордо", как оказалось, такие ситуации не редкость. Особенно в отопительный сезон, когда жители пытаются согреться обогревателями, напряжение резко падает. Недавно, когда на полдня весь Кыргызстан остался без электричества,– Татьяна – пациент хосписа, осталась без кислорода. У женщины рак молочной железы с метастазами в легкие.

К слову, в хоспис принимают не только бездомных и людей, но и тех, чьи родные не могут оказать им качественную паллиативную помощь, не могут делать уколы и капельницы и уделить достаточно времени больному человеку, ведь, помимо этой беды, есть другие заботы – работа, дети. В хосписе ко всем пациентам относятся с особым трепетом, помимо того, что оказывают медицинские услуги, стараются скрашивать их будни. Трижды в день кормят, с каждым готовы побеседовать, ведь порой для больного общение и участие в его жизни важнее лекарств.

Кстати, особую благодарность сотрудники хосписа выражают руководителям Инфокома, в особенности просят отметить старшего оператора ЦОН № 2 Бишкека Раиса Турусбекова. Он всегда готов помочь, отправляет специалистов, чтобы бездомным людям восстановили утерянные паспорта. Мобильная бригада приезжает в хоспис, чтобы заполнить все бланки и сфотографировать человека.

Но бывают и более сложные случаи, например с Сергеем. У мужчины был паспорт, который ему выдали еще в бывшем Советском Союзе. Он его потерял, а новый так и не сделал, и потому его не удалось найти в электронной базе данных. Лекарства для купирования боли при онкологии он получать без документа не мог. Но у хосписа есть лицензия от департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники, дающая право заключать договоры с частными аптеками на получение сильнодействующих обезболивающих средств для своих пациентов. Конечно, такие лекарства назначает врач, который в дальнейшем пациента наблюдает. Но такие препараты сотрудникам хосписа приходится покупать, оплачивая полную стоимость.

"Мы хотели бы обратиться к руководству страны с просьбой, чтобы в нашем жилмассиве не отключали электричество и воду, ведь тут находится социальный объект, который никак не может остаться без света, от этого зависит жизнь наших подопечных", - говорит директор хосписа Азамат Кубатаев.

Он также отмечает, что очень хотелось бы, чтобы поскорее решились вопросы с центральной канализацией и газификацией".

А пока перебои все-таки продолжаются, надо помочь собрать в хоспис средства на приобретение электрогенератора, который в случаях отключения стал бы спасением. Стоит он примерно 10 тысяч долларов.

Реквизиты:

Кыргызская Республика,

г. Бишкек ул. Васильева, № 163,

тел: +996 (0312) 37 16 45,

Код ОКПО 26262401,

ИНН 02101200910163,

Регистрационный номер 103656-3301-ОФ, серия ГР 0059157,

р\счет: 1280010068433138, ЗАО "Кыргыз Инвест Кредит Банк".


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URL: https://www.vb.kg/414290
Теги:
благотворительность, Бишкек, больница, хоспис, жилмассив
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