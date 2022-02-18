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На аукционе выставили собачью будку со следом метеорита

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- Дарья Таирова
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На аукционе Christie's выставили самую дорогую собачью будку в истории, передает Tengrinews со ссылкой на сайт аукционного дома.

Одним из лотов аукциона Christie"s, который завершится 23 февраля, стала собачья будка с отверстием в крыше - за нее планируют выручить от 200 до 300 тысяч долларов (примерно от 85 до 128 миллионов тенге). Уникальность лота в том, что 18-сантиметровая дыра на крыше строения появилась после того, как его пробил метеорит.

Обычная на вид конструкция из прессованного дерева принадлежит семье, проживающей в Коста-Рике. 23 апреля 2019 года в будку попал метеорит, что придало объекту коллекционную ценность. Немецкая овчарка по кличке Роки во время инцидента не пострадала.

Метеорит, повредивший будку овчарки, также будет выставлен на торги - его оценивают в сумму от 40 до 60 тысяч долларов (около 17 до 25 миллионов тенге). Камень принадлежит к группе хондритов: к ней относятся более 90 процентов упавших на Землю метеоритов, их состав практически полностью идентичен химическому составу Солнца, а возраст превышает 4,5 миллиарда лет.


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URL: https://www.vb.kg/414295
Теги:
аукцион
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