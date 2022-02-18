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Между КР и Монголией ведутся переговоры об открытии прямого авиарейса

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- Нина Ничипорова
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"Переговоры по открытию прямого авиарейса "Бишкек – Улан –Батор" проходят успешно и близятся к завершению", - сообщили VB.KG в посольстве Монголии в Кыргызстане.

Тем более, как подтвердили в посольстве, ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. 92 процента взрослого населения Монголии полностью вакцинировано против коронавируса. Третью или бустерную дозу получили более половины целевой группы, четвертую - 90000 человек. Поэтому, основываясь на оценке рисков, которая была проведена в соотношении заражения и защиты, кабинет министров принял решение ослабить ограничения на пандемию.

Обращаясь к инвесторам и туристам, которые планировали посетить Монголию, но не могли приехать в течение двух лет из-за эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране и во всем мире, премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ объявил, что Монголия полностью открывает международные пассажирские перевозки. Отменяются все предыдущие ограничения, введенные в связи с пандемией, за исключением рекомендаций по обязательному соблюдению режима социального дистанцирования, масочного режима, вакцинации.

"Мы готовы принять инвесторов и туристов, которые приедут в Монголию, если они прошли полный курс вакцинации. Те, кто не был вакцинирован, имеют все возможности сделать прививку в Монголии", - сказал глава правительства, добавив, что правительство, административные органы, частные организации и туристические компании Монголии приложат усилия для создания необходимых условий для обеспечения безопасности и предоставления услуг всем тем, кто прибывает в страну с деловыми и туристическими целями.

Как проинформировали в посольстве Монголии в КР, кабинет министров страны на своем внеочередном заседании принял постановление об отмене режима повышенной готовности к стихийным бедствиям и переходе с "оранжевого" уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 на "желтый". За два неполных года Монголия семь раз вводила строгие карантинные меры, даже действовал "красный" уровень в течение 79 дней, в остальной период жили в режиме готовности, то есть в стране был введен "оранжевый уровень".

В результате пандемии закрылись экспортные рынки Монголии, замедлились грузоперевозки, все учебные заведения проводили свои занятия в удаленном режиме, а закрытие предприятий поставило под угрозу более 200 000 рабочих мест. "Вместе мы переживаем очень трудное время, поскольку экономика впервые с 1992 года сократилась до -5,3 процента, а доходы государственного бюджета сократились на 23 процента. Пандемия – это новый вызов не только для нашей страны, но и для всего мира со времён Второй мировой войны", - отметил премьер-министр.

Он подчеркнул, что правительство рассматривает здравоохранение и экономику не как отдельные вопросы, а как совокупность взаимосвязанных вопросов, проводит политику постепенного открытия экономики, поэтапного перехода к нормальной жизни и своевременной вакцинации. Подчеркнув, что пандемия продолжает создавать проблемы, он выразил уверенность в том, что все граждане и организации защитят себя и других от COVID-19, приняв такие соответствующие меры, как участие в вакцинации и ношение защитных масок.

Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ также заявил, что правительство в рамках "Новой политики восстановления" продолжит твердо придерживаться своей позиции, чтобы восполнить упущенные возможности из-за пандемии, а также оживить экономику и увеличить инвестиции.


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URL: https://www.vb.kg/414302
Теги:
Монголия, правительство, новый авиарейс, премьер-министр, коронавирус, пандемия
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