Акылбек Жапаров посетил Центр оперативного управления МВД

Председатель кабинета министров посетил Центр оперативного управления МВД и принял участие в коллегии Министерства. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Во время мероприятия Министр внутренних дел Улан Ниязбеков отметил, что основной целью создания Центра оперативного управления является автоматизация приема, обработки, учета и анализа оперативной информации, необходимой при возникновении и решении кризисных ситуаций (преступлений, дорожно-транспортных происшествий).

"Можно много говорить о цифровизации, однако центр является доказательством того, что работа в данном направлении ведется. Очень важно, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности. Конечно, количество камер надо увеличивать, улучшать интерфейс программного обеспечения. Надо объединить усилия с налоговой и пограничной службами по пресечению ввоза и вывоза контрабанды и неучтенного товара", - отметил Акылбек Жапаров.

Для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка Центр оперативного управления работает круглосуточно. Ежедневный контроль и работа по профилактике преступлений ведется с помощью 400 камер.

В ходе визита глава кабмина осмотрел технику патрульной милиции - автомашины, переносные портативные радиостанции, множество образцов специальной техники. Жапарову рассказали, как используются служебные планшеты и боди-камеры, которыми снабжены участковые милиционеры в Бишкеке и регионах.

Глава кабмина принял участие и в коллегии МВД, на которой озвучивались итоги 2021 года и планы на 2022 год. Жапаров отметил, что в целом органы внутренних дел оперативно решали поставленные задачи.

"Однако граждане республики ждут большей эффективности от всех уровней власти, государственных ведомств, в том числе правоохранительных. Экономическое благосостояние республики зависит не только от финансистов, но и от вас. Если в стране будет порядок, а граждане будут чувствовать себя в безопасности, к нам придут инвесторы, города и регионы будут развиваться, уменьшится внешняя миграция. Если каждый милиционер будет ответственно относиться к служебным обязанностям, возрастет доверие населения к органам внутренних дел в целом. Вы должны сделать так, чтобы фраза "Моя милиция меня бережет" полностью соответствовала смыслу и люди начали больше доверять вам", - подчеркнул глава кабмина.

Жапаров коснулся и темы ключевого направления работы ведомства – обеспечения безопасности дорожного движения.

"Президентом поставлена задача по сокращению количества дорожно-транспортных происшествий на 50 процентов. Мы должны ее выполнить. Если раньше выдачей лицензий автошколам занималось Министерство образования и науки, а государственное учреждение "Унаа" при Министерстве цифрового развития выдавало автомобильные права, сейчас все эти функции переданы МВД. Результаты реформ не должны заставить себя ждать", - отметил он.