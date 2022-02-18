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В Москве открылась первая NFT-галерея искусства

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- Жан Алиев
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Часть доходов с продаж NFT-коллабораций с брендами планируют передавать в Фонд поддержки художников цифрового искусства. Об этом сообщает издание "АиФ".

NFT (non-fungible token) - это невзаимозаменяемый токен, то есть цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. Технология NFT была создана в 2017 году.

Художники цифрового искусства смогут продемонстрировать свое творчество в NFT-галерее, которая открывается в Москве, сообщила студия новых медиа, галерея ZAVTRA.

Часть доходов с продаж NFT-коллабораций с брендами студия планирует передавать в свой Фонд поддержки художников цифрового искусства.


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URL: https://www.vb.kg/414306
Теги:
выставка, Россия, художник, Москва, новости мира
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