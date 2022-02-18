Погода
$ 84.73 - 84.90
€ 95.60 - 97.00

Задержан мошенник, представлявшийся работником Минобраза

255  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками уголовного розыска столичной милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Мужчина представился работником Министерства образования, обещал помочь при поступлении в один из вузов США, завладел 19 тысячами долларов и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

16 ноября 2021 года в УВД Ленинского района Бишкека с заявлением обратился гражданин Ж.М. Он просил принять меры в отношении малознакомого ему мужчины по имени "А.", который 6 мая, представившись работником Министерства образования, обещал помочь детям заявителя при поступлении в один из вузов США, завладел 19 тысячами 100 долларами, после чего скрылся.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека. Уголовное дело возбудили по статье 209 часть 3 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе проведения следственных действий и розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска УВД Ленинского района подозреваемый К.А 1994 года рождения был задержан, доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом столицы в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого К.А. к совершению других фактов аналогичных преступлений продолжаются.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 0(312)352-947, 0(312)654-494, 0(707)775-557, 0(703) 686-883, 0(708)834-925 или 102.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/414307
Теги:
Ленинский район, мошенничество, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  