Задержан мошенник, представлявшийся работником Минобраза

Сотрудниками уголовного розыска столичной милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества. Мужчина представился работником Министерства образования, обещал помочь при поступлении в один из вузов США, завладел 19 тысячами долларов и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

16 ноября 2021 года в УВД Ленинского района Бишкека с заявлением обратился гражданин Ж.М. Он просил принять меры в отношении малознакомого ему мужчины по имени "А.", который 6 мая, представившись работником Министерства образования, обещал помочь детям заявителя при поступлении в один из вузов США, завладел 19 тысячами 100 долларами, после чего скрылся.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района Бишкека. Уголовное дело возбудили по статье 209 часть 3 ("Мошенничество") УК КР.

В ходе проведения следственных действий и розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска УВД Ленинского района подозреваемый К.А 1994 года рождения был задержан, доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Ленинским районным судом столицы в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следственно-оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого К.А. к совершению других фактов аналогичных преступлений продолжаются.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 0(312)352-947, 0(312)654-494, 0(707)775-557, 0(703) 686-883, 0(708)834-925 или 102.