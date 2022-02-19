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Сотрудники СИН провели первенство по волейболу среди мужчин

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники уголовно-исполнительной системы в течение трех дней боролись за звание победителя первенства среди мужских команд по волейболу.

Состязания были посвящены Дню защитника отечества и послужили хорошим стимулом для повышения физической подготовки среди сотрудников. Да и в целом волейбол – один из лучших видов активного отдыха.

Участие в первенстве приняли сотрудники Центрального аппарата СИН, и ряда спецучреждений Чуйской области.

После напряженных партий, проводившихся в одном из спортзалов Бишкека, стали, наконец, известны победители.

Первое место заняла команда спецназа "Омега". За ними почетные места, а также медали, кубки и дипломы, распределили между собой команды из столичного СИЗО-1, ИК-19 в поселке Жаны-Жер и воспитательной колонии № 14 в селе Вознесеновка. Также были поощрены победители номинаций в категории лучший нападающий, связующий и защитник.


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URL: https://www.vb.kg/414316
Теги:
волейбол, спорт, Бишкек, ГСИН
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