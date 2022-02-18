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Глава Минэкономики посетил аварийные школы Баткенской области

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- Бакыт Басарбек
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Министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев посетил аварийные школы села "Булак-Башы" в Лейлекском районе и города Исфаны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, министр ознакомился с аварийным состоянием школ, требующих реконструкции.

"С местными властями и жителями министр обсудил возможность строительства новых школ в среднесрочном периоде.

По словам Амангельдиева, улучшение инфраструктуры области заложено в Программе развития Баткенской области на 2021-2035 годы.

"Дорожная карта предусматривает также строительство в ближайшие годы в селе "Булак-Башы" системы питьевого водоснабжения, оросительной сети "Базарбай арык" с введением 60 га новых земель, а также повышение водообеспеченности на 142 га земель", - отметил он.

Посещения требующих вложений объектов и встречи с активом проходят в рамках рабочей поездки министра по Баткенской области".


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URL: https://www.vb.kg/414317
Теги:
Баткенская область, Минэкономики, школа, Кыргызстан
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