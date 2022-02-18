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Кудайбергена Базарбаева поблагодарили за защиту избитого мальчика

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- Анастасия Карелина
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев встретился с главой ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубековой. На встрече обсуждались меры по предотвращению выпадения из процесса школьного обучения детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также вовлечения детей в наихудшие формы труда. Об этом сообщает пресс-служба МТСОМ.

Руководители двух организаций договорились разработать комплекс мер по ликвидации и предупреждению всех форм насилия, наихудших форм детского труда, включая торговлю детьми, и в целом о поддержке детей и семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях.

Назгуль Турдубекова поблагодарила Кудайбергена Базарбаева за защиту и поддержку ребенка из Сокулукского района, пострадавшего от истязания и жестокого обращения со стороны взрослых.


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URL: https://www.vb.kg/414319
Теги:
дети, Министерство труда и соцразвития, Назгуль Турдубекова, Кудайберген Базарбаев
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