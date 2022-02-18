Кудайбергена Базарбаева поблагодарили за защиту избитого мальчика

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев встретился с главой ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубековой. На встрече обсуждались меры по предотвращению выпадения из процесса школьного обучения детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также вовлечения детей в наихудшие формы труда. Об этом сообщает пресс-служба МТСОМ.

Руководители двух организаций договорились разработать комплекс мер по ликвидации и предупреждению всех форм насилия, наихудших форм детского труда, включая торговлю детьми, и в целом о поддержке детей и семей, находящихся в трудных жизненных ситуациях.

Назгуль Турдубекова поблагодарила Кудайбергена Базарбаева за защиту и поддержку ребенка из Сокулукского района, пострадавшего от истязания и жестокого обращения со стороны взрослых.