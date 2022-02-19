В Ошской области задержан серийный вымогатель денег

В Ошской области задержан гражданин вымогавший деньги в размере 8 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

По ее данным, 11 февраля 2022 года в УВД Ошской области с заявлением обратился 41 летний житель Араванского района Ошской области Ж.М., о том, что, начиная с 8 января 2022 года неизвестные лица, беспричинно, угрожая расправой, вымогают у него 8000 (восемь тысяч) долларов США.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП (Единый реестр преступлений) по признакам преступления предусмотренного статьей 208 УК Кыргызской Республики, было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками отделения борьбы с организованной преступностью ОУР УВД Ошской области был установлен и 16 февраля 2022 года задержан гражданин З.И., 1975 года рождения, уроженец Кара-Суйского района, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления и водворен в ИВС ОВД Араванского района. В настоящее время проводятся дальнейшее следственно-оперативные мероприятия.