Аида Касымалиева приняла участие в субрегиональном диалоге женщин ЦА

Постоянный представитель Кыргызской Республики при ООН Аида Касымалиева приняла участие в субрегиональных консультациях диалога женщин-лидеров стран Центральной Азии, где она является официальным представителем от Кыргызской Республики. Эти субрегиональные консультации были проведены в целях подготовки к 66-й сессии Комиссии по положению женщин, которая состоится 14-25 марта 2022 года.

В мероприятии приняли участие Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии и Глава Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии Наталья Герман, Региональный директор Структуры "ООН-Женщины" для стран Европы и Центральной Азии Алия Эль-Ясир, а также представители правительств и парламентов центральноазиатских государств.

В своем выступлении Аида Касымалиева отметила роль женщин в горных и сельских сообществах в свете изменения климата, а также с учетом географических особенностей страны. Сообщила о проводимой работе по развитию горных регионов страны. В частности, информировала об объявлении президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым 2022 года Годом защиты горных экосистем и климатической устойчивости. По инициативе Кыргызстана генеральная ассамблея ООН провозгласила 2022 год Международным годом устойчивого горного развития.

Диалог женщин-лидеров стран ЦА действует как неформальная региональная платформа. Его главной целью является поддержка женщин в регионе, повышение их политической, экономической и социальной роли и расширение их возможностей, оказание большого влияния на процессы принятия решений по вопросам, связанным с устойчивым развитием. Председательство в Диалоге женщин-лидеров стран ЦА в этом году осуществляет Туркменистан.