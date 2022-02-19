Умер народный артист России Борис Невзоров

Народный артист России, актер и режиссер Борис Невзоров умер на 73-м году жизни от COVID-19. Об этом сообщает РБК в пресс-службе Малого театра.

Невзоров родился в 1950 году в Краснодарском крае. В 1968–1970 годах учился в Московском театральном училище имени М.С. Щепкина, откуда ушел по собственному желанию. В 1975-м окончил Школу-студию МХАТ.

Служил в Новом драматическом театре, театре имени Моссовета, Московском драматическом театре имени К.С. Станиславского. С 2005 года - актер Малого театра. Здесь его можно было увидеть в амплуа Ляпкина-Тяпкина ("Ревизор"), Василия Шуйского ("Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский"), Сатаны ("Дон Жуан").

На счету актера более ста ролей в кино и на телевидении: Федор в фильме "Найти и обезвредить" (1982), полковник Василий Орлов в "Говорит Москва" (1985), генерал Крылов в "Сталинграде" (1989), начальник ОВД в "Майоре" (2014) и глава ЖКХ Федотов в "Дураке" (2013), Иван Рябов в "России молодой" (1981–1982). В последние годы жизни снимался в основном в сериалах: например, сыграл экс-министра Сергея Гаврютина в "Последнем министре".

В 1997 году Невзорову было присвоено звание Заслуженного артиста России, в 2011-м - Народного.

Источник: РБК