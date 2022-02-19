Адвокатские лицензии получили 24 человека (список)

Экзамен на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью прошли 24 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции КР.

По данным пресс-службы, с 16 по 18 февраля 2022 года квалификационной комиссией при Минюсте Кыргызстана по вопросам адвокатской деятельности проведён очередной квалификационный экзамен для лиц, претендующих на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью.

К экзамену решением квалификационной комиссии были допущены 78 претендента, из них на экзамен пришли 61 претендента. По итогам компьютерного тестирования успешно сдали экзамен 24 претендента.

Экзамен проводится в соответствии с порядком проведения квалификационного экзамена на получение лицензии на право занятия адвокатской деятельностью в форме компьютерного тестирования из 110 вопросов. Лицо считается сдавшим квалификационный экзамен при правильном ответе на 70 и более процентов вопросов.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, в течение одного месяца со дня принятия Квалификационной комиссией будет выдана лицензия на право занятия адвокатской деятельностью. Претенденты, не сдавшие квалификационный экзамен, будут допущены к его повторной сдаче не ранее чем через шесть месяцев.

Претенденты, успешно сдавшие экзамен:

16 февраль 2022

1. Аминидинов Саматбек Джарашбекович;

2. Аскаров Уран Маданбкович;

3. Байиров Алмаз;

4. Боколоев Нурлан Алымкожоевич;

5. Карабаева Венера Суйналиевна;

6. Айтмаарак уулу Нургазы.

17 февраль 2022

1. Иметов Талантбек Алишерович

2. Мамбеткулов Болатбек Владимирулы

3. Русланбекова Бегимай Русланбековна

4. Турсунбеков Дастанбек Курманбекович

5. Байдылбаев Кумарбек

6. Калыгулов Эркинбек Калыгулович

7. Камбаралиев Максат Сатаралиевич

8. Мирзалиев Асылбек Чолпонбекович

9. Муратбеков Аскар Билалыевич

10. Ормонов Санжарбек Абдурашитович

11. Оморалиев Батырбек Шамшидинович

12. Эсенбек кызы Мээрим

13. Юсупжанова Нилуфар Ниматовна

14. Ким Эдуард Витальевич

18 февраль 2022

1. Мамасалиев Мелис Бозонович

2. Аттокуров Жолдошбек Абдрахманович

3. Казыбеков Тамерлан Казыбекович

4. Бексултанов Алманбет Маметѳмүрович