Руслан Казакбаев переговорил с генсеком ОБСЕ Хельгой Марией Шмид

Cостоялся телефонный разговор министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева с генеральным секретарём ОБСЕ Хельгой Марией Шмид, в ходе которого стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня сотрудничества Кыргызстана с организацией.

В частности, на фоне роста международной напряжённости и новостей о том, что отдельные государства-участники ОБСЕ приняли решение отозвать своих представителей из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММУ), состоялся обмен мнениями о дальнейшей работе Миссии.

Генеральный секретарь ОБСЕ Х.Шмид выразила благодарность за поддержку Кыргызстаном СММУ. В свете чего отметила необходимость соблюдения государствами-участницами ОБСЕ основополагающих принципов и обязательств, лежащих в основе ОБСЕ, и призвала к дальнейшему активному участию в деятельности ОБСЕ по укреплению доверия и безопасности для разрядки напряжённости в этот критический момент. Со своей стороны, Казакбаев подчеркнул необходимость непрерывного функционирования СММУ в такой важный для принимающей страны период.

Информировал, что позиция Кыргызстана в отношении целей и задач СММУ остаётся неизменной. Кыргызская Республика считает правильным и необходимым продолжение работы СММУ и в этом отношении поддерживает усилия Генерального секретаря. Обозначил, что представители Кыргызской Республики продолжат свою работу в СММУ для разрешения текущей сложной ситуации.

При этом Глава МИД КР подчеркнул, что обеспечение охраны и безопасности должностных лиц и сотрудников СММУ должно быть одной из основных задач и ответственностью ОБСЕ.

Кроме того, в ходе беседы кыргызская сторона возобновила приглашение Х.Шмид посетить Кыргызскую Республику в мае 2022 года для участия в "Совещании высокого уровня "30-лет сотрудничества Центральная Азия – ОБСЕ". В связи с чем, выражена готовность Кыргызстана к тесному взаимодействию с командой ОБСЕ для успешного проведения упомянутого мероприятия.