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Пакистанская бизнес-делегация прибыла в Кыргызстан

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- Светлана Лаптева
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В рамках экономической дипломатии министерством иностранных дел КР совместно с посольством КР в Исламской Республике Пакистан организовало визит пакистанских предпринимателей в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Пакистанская бизнес-делегация, состоящая из руководителей 13 компаний, представляющих крупный и средний бизнес, пробудет в Кыргызстане с 18 по 21 февраля т.г.

В рамках визита запланированы деловые встречи пакистанской делегации с руководством министерства экономики и коммерции КР, министерства энергетики КР, агентства по инвестициям и развитию КР. Наряду с этим, запланированы встречи с руководством ТПП КР и ряд "В2В" встреч с потенциальными бизнес-партнерами Кыргызстана.

Для пакистанской делегации также будут организованы поездки в СЭЗ "Бишкек", СЭЗ "Каракол", горнолыжные базы, а также другие производственные объекты с высокой инвестиционной привлекательностью.

Целью организации данного визита является привлечение пакистанских инвесторов в приоритетные направления экономики КР, развитие двусторонней торговли, продвижение туристической отрасли и создание совместных предприятий в секторах, представляющих взаимный интерес.


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URL: https://www.vb.kg/414334
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