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В КР прослеживается тенденция роста цен на минеральные удобрения

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- Назгуль Абдыразакова
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18 февраля в антимонопольной службе прошло совещание с участием руководителей департамента химизации и защиты растений при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики и ОЮЛ "Кыргызская Ассоциация поставщиков удобрений" по обсуждению текущей ситуации на рынке минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе совещания антимонопольным органом рекомендовано ОЮЛ "Кыргызская Ассоциация поставщиков удобрений" проводить мероприятия во избежание резкого скачка цен на минеральные удобрения и осуществлять деятельность с соблюдением требований норм антимонопольного законодательства Кыргызской Республики, в частности закона Кыргызской Республики "О конкуренции". По итогам совещания в министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики направлена информация с предложениями.


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URL: https://www.vb.kg/414337
Теги:
Госантимонополия, минеральные удобрения, Кыргызстан, повышение цен
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