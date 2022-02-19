В КР прослеживается тенденция роста цен на минеральные удобрения

18 февраля в антимонопольной службе прошло совещание с участием руководителей департамента химизации и защиты растений при министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики и ОЮЛ "Кыргызская Ассоциация поставщиков удобрений" по обсуждению текущей ситуации на рынке минеральных удобрений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе совещания антимонопольным органом рекомендовано ОЮЛ "Кыргызская Ассоциация поставщиков удобрений" проводить мероприятия во избежание резкого скачка цен на минеральные удобрения и осуществлять деятельность с соблюдением требований норм антимонопольного законодательства Кыргызской Республики, в частности закона Кыргызской Республики "О конкуренции". По итогам совещания в министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики направлена информация с предложениями.