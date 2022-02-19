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Задержан вице-мэр Бишкека Азат Узаков

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- Назгуль Абдыразакова
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В столице задержан вице-мэр Бишкека Азат Узаков. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, чиновника подозревают в преступлении, совершенном будучи заведующим отделом строительства, транспорта и коммуникаций аппарата правительства КР.

У.А.С. организовал коррупционную схему по лоббированию интересов отдельной компании, ущерб бюджету государства составил 10,8 миллиона сомов. При финансировании строительства средней школы имени Т.Каракеева в селе Кош-Коргоне Чуйской области он, войдя в сговор с работниками Госстроя и Чуйского управления капитального строительства, неоднократно продвигал интересы ОсОО "Г.П.С.". Так, были нарушены требования тендерного законодательства и строительные нормы и правила, в результате чего осуществлен фиктивный ввод объекта в эксплуатацию. Фактически же строительство школы не завершено: не сдан в эксплуатацию цокольный этаж, полностью не укомплектованы оборудованием столовая, спортивный зал, фасад здания, не благоустроена территория, отсутствует система противопожарной безопасности, не завершены электромонтажные работы" - говорится в сообщении ГКНБ.

Также вместе с вице-мэром столицы задержаны начальник отдела ДЖГС Госстроя и генеральный директор ОсОО "Г.П.С.". Все трое водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/414343
Теги:
задержание, коррупция, Бишкек, мэрия
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