В столице задержан вице-мэр Бишкека Азат Узаков. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, чиновника подозревают в преступлении, совершенном будучи заведующим отделом строительства, транспорта и коммуникаций аппарата правительства КР.

У.А.С. организовал коррупционную схему по лоббированию интересов отдельной компании, ущерб бюджету государства составил 10,8 миллиона сомов. При финансировании строительства средней школы имени Т.Каракеева в селе Кош-Коргоне Чуйской области он, войдя в сговор с работниками Госстроя и Чуйского управления капитального строительства, неоднократно продвигал интересы ОсОО "Г.П.С.". Так, были нарушены требования тендерного законодательства и строительные нормы и правила, в результате чего осуществлен фиктивный ввод объекта в эксплуатацию. Фактически же строительство школы не завершено: не сдан в эксплуатацию цокольный этаж, полностью не укомплектованы оборудованием столовая, спортивный зал, фасад здания, не благоустроена территория, отсутствует система противопожарной безопасности, не завершены электромонтажные работы" - говорится в сообщении ГКНБ.

Также вместе с вице-мэром столицы задержаны начальник отдела ДЖГС Госстроя и генеральный директор ОсОО "Г.П.С.". Все трое водворены в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ.