Кудайберген Базарбаев вручил подарки от президента воспитанникам детдома

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев посетил детский дом семейного типа "Нур Булак", расположенный в селе Чаек Жумгальского района Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр проинспектировал реализацию указа президента о повышении денежной нормы расходов на питание со 110 до 220 сомов для детей, находящихся под опекой государства в интернатных учреждениях.

"Данное повышение позволяет включать в меню фрукты и овощи, соки и выпечку каждый день. Это очень важно для растущих детских организмов – получать сбалансированное питание. Несмотря на рост цен, повышения финансирования питания в интернатах не было с 2014 года", - отметил Кудайберген Базарбаев.

Министр от имени президента КР С.Жапарова подарил воспитанникам теплые вещи, школьные принадлежности, развивающие игры и игрушки.

Справка: детский дом "Нур Булак" работает с 2018 года и рассчитан на проживание до 20 детей от 3х до 18 лет.