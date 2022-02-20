Нацгвардия США и МЧС КР вновь возобновляют сотрудничество

На встрече рабочей группы от 15 февраля в Бишкеке делегацией МЧС КР с представителями Национальной гвардии штата Монтана США, стороны пришли к мнению, что необходимо возобновить сотрудничество между МЧС КР и Национальной гвардии штата Монтана США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, во время встречи обсуждались вопросы улучшения работы спасателей в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, природных катаклизмов. Проведения совместных мероприятии конференции и семинаров.

Стороны обсудили приоритетные предложения по сотрудничеству в данных направлениях и вопросы, отнесённые исключительно к компетенции МЧС КР.