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Нацгвардия США и МЧС КР вновь возобновляют сотрудничество

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- Назгуль Абдыразакова
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На встрече рабочей группы от 15 февраля в Бишкеке делегацией МЧС КР с представителями Национальной гвардии штата Монтана США, стороны пришли к мнению, что необходимо возобновить сотрудничество между МЧС КР и Национальной гвардии штата Монтана США. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, во время встречи обсуждались вопросы улучшения работы спасателей в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, природных катаклизмов. Проведения совместных мероприятии конференции и семинаров.

Стороны обсудили приоритетные предложения по сотрудничеству в данных направлениях и вопросы, отнесённые исключительно к компетенции МЧС КР.


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URL: https://www.vb.kg/414355
Теги:
МЧС, США, сотрудничество
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